Genoa Women, domenica la sfida con la Lazio capolista

Supersfida in arrivo per il Genoa Women che domenica alle 14,30 affronta in trasferta la capolista della Serie B femminile, la Lazio. Le rossoblu sono reduci da sei risultati utili consecutivi, figli di un mercato di gennaio che ha portato in rosa giocatrici di primissimo livello che stanno trascinando la formazione di Filippini ben lontana dalla zona retrocessione dove hanno stazionato per tutta la prima parte di torneo.

Ora però arriva il difficile, il prossimo avversario punta al pronto ritorno in Serie A dopo la retrocessione dell'anno scorso, obiettivo che potrebbero davvero diventare realtà visto che le capitoline occupano la prima posizione con 47 punti, hanno perso solo due gare e viaggiano a tre lunghezze di vantaggio sul Cittadella secondo e quattro dal Napoli.

Lazio Women-Genoa Women in diretta streaming

Il match tra Lazio Women e Genoa Women sarà trasmesso in diretta streaming da ElevenSport, piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare della Serie B femminile e le trasmette in maniera gratuita sul proprio sito e sulla App.