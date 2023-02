Samp: altra occasione sprecata in una stagione maledetta. I tifosi non mollano: "Tutti a Roma"

Ennesima occasione sprecata per la Sampdoria che contro il Bologna perde punti, per l'ennesima volta, nei minuti finali e rimane a al penultimo posto con 11 punti, - 6 dal Verona, -8 dallo Spezia e -11 dalla Salernitana. Tutte le avversarie hanno infatti perso nell'ultimo turno, ma i blucerchiati non ne hanno approfittato per ridurre il gap. Il rigore sbagliato da Sabiri poteva essere la scintilla più volte evocata da Dejan Stankovic per dare una scossa al campionato, invece nel finale è arrivata anche la beffa perché Orsolini ha trovato il goal del 2-1. Un film già visto troppe volte, considerando solo le ultime settimane la sconfitta contro l'Udinese con il goal di Ehzibue all'88' dopo una gara con diverse occasioni per la vittoria e il pareggio del Monza al 99' su calcio di rigore. Punti preziosi persi per strada, che avrebbero tenuto la Samp più agganciata al treno salvezza.

Il tecnico blucerchiato comunque non molla e cercherà di lavorare anche sulla mente dei calciatori in settimana perché il morale è ovviamente basso dopo la sosta. Non mollano comunque i tifosi che stanno già organizzando la trasferta in vista della prossima partita. Lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 20:45 si gioca infatti Lazio-Sampdoria allo stadio Oilimpico di Roma e la Federclubs ha chiamato a raccolta i sostenitori blucerchiati.

"Dallo studente che vuole esserci a costo di viaggiare con lo zaino indosso, a chi è in pensione e vuole lottare per la squadra della sua giovinezza, passando per chi lavora ma chiede permesso per l’ennesima volta; anche a Roma noi ci siamo - si legge su Facebook -. Come sempre i doriani danno corrispondenza coi fatti alle belle parole: non lasceremo sola la Sampdoria. I biglietti, costo 25 euro, sono reperibili tramite il circuito Vivaticket fino alle 19 di domenica 26. Vendita libera e cambio nominativo vietato". Ancora una volta la Sud sarà al fianco dei blucerchiati, nella speranza di invertire la rotta in un campionato davvero maledetto, a cui si uniscono le note problematiche societarie.