Lazio-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Dopo la vittoria nel derby contro il Genoa tornano in campo i blucerchiati per il rush finale, tre gare in cui conquistare gli ultimi punti per la salvezza. Prima tappa sabato 7 maggio alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma si gioca Lazio-Sampdoria. Ecco le scelte di Sarri e Giampaolo per il match.

QUI LAZIO. Problemi fisici per Pedro, sul fronte offensivo insieme a Immobile dovrebbero esserci Felipe Anderson e Zaccagni. Per il resto, Strakosha in porta e difesa a quattro con Lazzari, Patric (in vantaggio su Luiz Felipe), Acerbi e Marusic, a centrocampo invece Lucas Leiva in cabina di regia (in pole rispetto a Cataldi) con Luis Alberto e Milinkovic Savic a completare il reparto.

QUI SAMPDORIA. Tegola Sensi per Giampaolo che perde l'ex Inter per un problema fisico, possibile il ritorno alla doppia punta davanti con Quagliarella e Caputo supportati da Sabiri. Per il resto l'eroe del derby Audero in porta e difesa a quattro con Bereszynski, Ferrari, Colley ed Augello; a centrocampo Ekdal non è al meglio, ci saranno Rincon, Thorsby e Candreva, ma rimane viva anche l'opzione Vieira.

Lazio-Sampdoria, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakhosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d'inizio: sabato 7 maggio, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn e Sky.