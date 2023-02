Lazio-Sampdoria: in tribuna si rivede Ferrero

Riecco Massimo Ferrero. L'ex presidente blucerchiato è tornato allo stadio in occasione di Lazio-Sampdoria.

L'ultima volta era successo per Sampdoria-Roma allo stadio Luigi Ferraris il 17 ottobre 2022, finì in maniera rocambolesca con le proteste dei tifosi blucerchiati e il Viperetta costretto ad abbandonare lo stadio per motivi di sicurezza.

Le voci sul ritorno allo stadio di Ferrero si rincorrevano da settimane. Ha scelto Roma, la città in cui è nato, per seguire nuovamente la squadra dal vivo. Non mancheranno le polemiche dei tifosi dopo l'ennesima settimana difficile: dalla sconfitta-beffa contro il Bologna con il rigore da tre punti fallito da Sabiri alle nuove minacce arrivate in sede e indirizzate a Ferrero e Romei, accompagnate da una testa di maiale mozzata. Nel mezzo un lumicino di speranza con le voci relative all'interessamento di Massimo Zanetti, fondatore della Segafredo e attuale proprietario della Virtus Bologna di basket, per l'acquisizione della società.