VIDEO | Lazio-Sampdoria 2-0: Patric e Luis Alberto stendono i blucerchiati

Niente da fare per la Sampdoria che torna dalla trasferta di Roma senza punti, la Lazio vince 2-0 e sale al quinto posto, i blucerchiati attenderanno domenica notizie da Salernitana-Cagliari, probabilmente sperando nella vittoria granata, per mantenere i 5 punti di vantaggio a due giornate dal termine sui sardi e sul Genoa. Ritmi alti nel primo tempo e occasioni da ambo le parti, aprono Thorsby e Rincon, replicano Felipe Anderson e Luis Alberto tra 20' e 25', I blucerchiati controllano bene nel proseguo, ma pagano carissima la prima disattenzione: dormita generale su una punizione di Luis Alberto e Patric di testa insacca indirizzando la gara verspo la vittoria. La reazione dei ragazzi di Giampaolo nel secondo tempo è racchiusa in un siluro di Sabiri dalla distanza, poi al 59' raddoppiano i biancocelesti al termine di una bella azione sull'asse Lazzari-Luis Alberto e la gara, di fatto, finisce. Un paio di tentativi di Immobile e poco altro, poi nel recupero Quagliarella colpisce un palo in spaccata. Testa alla prossima gara, contro la Fiorentina sarà fondamentale fare punti.

Lazio-Sampdoria 2-0, la cronaca

Ritmi alti nel primo tempo e fiammata tra 20' e 25': Caputo per Thorsby con conclusione al volo alta, poi Candreva per Rincon con il venezuelano che impegna Strakhosha. Replicano i biancocelesti con Felipe Anderson (diagonale deviato che sfiora il palo) e Luis Alberto (alto di poco dal limite). La formazione di Giampaolo cede poco prima dell'intervallo su una punizione battuta dalla destra da Luis Alberto: palla nell'area piccola, Ferrari perde Patric, Colley rimane fermo, Audero non esce e la frittata è servita. Lo spagnolo insacca indisturbato di testa e porta in vantaggio i ragazzi di Sarri.

Nessun cambio a inizio ripresa, parte a mille la Lazio che schiaccia i blucerchiati nella propria metà campo nei primi cinque minuti, al 50' però in contropiede prova ad accendersi Sabiri che, dalla lunghissima distanza fa partire un siluro che viene respinto da Strakhosha, replica un minuto dopo Zaccagni, ma Audero in tuffo sventa la minaccia. Al 59' arriva però il raddoppio della Lazio, Augello appoggia male a Thorsby in ripartenza, Lazzari si infila e mette per Luis Alberto che entra in area e con una grande giocata, prima supera il portiere e poi trova il varco giusto tra Ferrari e Colley fissando il 2-0. Giampaolo cambia l'attacco inserendo Damsgaard e Quagliarella per Sabiri e Caputo, è però ancora la Lazio a rendersi pericolosa con Immobile (risponde bene Audero al 70'), poi la gara cala di intensità senza che i ragazzi di Giampaolo riescano a rimettere in discussione il risultato. Nel finale Audero si oppone anche a Basic, poi al 90' la spaccata di Quagliarella si stampa sul palo insieme alle speranze dei blucerchiati di riaprire i giochi. Game-over, testa alla Fiorentina. Gara fondamentale.

Lazio-Sampdoria 2-0 | Tabellino e voti

RETI: 41' Patric, 59' Luis Alberto

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Lazzari 7 (76' Hysaj 5.5), Patric 7, Acerbi 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6 (65' Lucas Leiva 6), Luis Alberto 7.5 (76' Basic sv); Felipe Anderson 6.5, Immobile 5.5, Zaccagni 6.5 (82' Romero sv). All. Sarri.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero 5.5; Bereszynski 6, Ferrari 5, Colley 5, Augello 5.5; Vieira 5; Candreva 5.5, Rincon 6, Thorsby 6 (76' Askildsen 6), Sabiri 5.5 (69' Damsgaard 6); Caputo 5.5 (69' Quagliarella 6). All. Giampaolo.

ARBITRO: Massa di Imperia

NOTE: ammoniti Vieira e Hysaj.