Lazio-Sampdoria 2-0, le pagelle: Ferrari e Colley pasticcioni

Vince la Lazio 2-0 e condanna la Sampdoria a soffrire fino alla fine, fondamentale sarà lo scontro diretto di domencia tra Salernitana e Cagliari per fare i conti, con una vittoria dei granata potrebbe bastare un punto nelle ultime due gare per tirare un sospiro di sollievo; tutto però rimane per il momento aperto. Ritmi alti nel primo tempo e occasioni da ambo le parti, aprono Thorsby e Rincon, replicano Felipe Anderson e Luis Alberto tra 20' e 25', I blucerchiati controllano bene, ma pagano carissima la prima disattenzione: dormita generale su una punizione di Luis Alberto e Patric di testa insacca indirizzando la gara verspo la vittoria. La reazione dei ragazzi di Giampaolo nel secondo tempo è racchiusa in un siluro di Sabiri dalla distanza, poi al 59' raddoppiano i biancocelesti al termine di una bella azione sull'asse Lazzari-Luis Alberto e la gara, di fatto, finisce. Un paio di tentativi di Immobile e poco altro, poi nel recupero Quagliarella colpisce un palo in spaccata. Testa alla prossima gara, contro la Fiorentina sarà fondamentale fare punti.

VIDEO | Lazio-Sampdoria 2-0: gli highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.