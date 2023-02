Lazio-Sampdoria 1-0, le pagelle: Lammers non punge e Gabbiadini spreca

Ancora una sconfitta, nonostante una gara giocata con carattere e voglia dalla Sampdoria. L'ennesimo goal nei minuti finale, questa volta per una magia di Luis Alberto, condanna la formazione blucerchiata alla sconfitta. Un punto non avrebbe cambiato troppo la classifica (-9 dallo Spezia quartultimo), ma avrebbe dato morale. La scintilla più volte evocata da Stankovic non arriva, la strada è sempre più in salita.

Nel primo tempo due occasioni per la Lazio con Pedro e Immobile tra 19' e 21', poi replicano i blucerchiati con Cuisance. La palla goal più clamorosa arriva al 41' con un sinistro potente di Felipe Anderson respinto male da Audero, Pedro da posizione impossibile colpisce il palo, poi spreca Immobile. Nella ripresa Samp coraggiosa che ci prova con Gabbiadini e Leris prima di indossare l'elmetto per provare a resistere: Audero si supera al 74' su Felipe Anderson, ma capitola senza colpe all'80' su un tiro dal limite di Luis Alberto che si insacca all'incrocio dei pali.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.