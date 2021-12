Lazio-Genoa, probabili formazioni: Destro a guidare l'attacco

Torna subito in campo il Grifone in una settimana da triplo impegno: dopo la sconfitta 3-1 nel derby contro la Sampdoria e la vittoria 1-0 in Coppa Italia contro la Salernitana venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 18:30 si gioca Lazio-Genoa allo stadio Olimpico. I ragazzi di Shevchenko, ancorati al penultimo posto con 10 punti (insieme al Cagliari) devono muovere una classifica deficitaria, ma ancora recuperabile considerando che lo Spezia dista solo due punti.

QUI LAZIO. Biancocelesti con il dubbio Immobile, il bomber è alle prese con un disturbo gastrointestinale e ha saltato la rifinitura, potrebbe comunque recuperare in tempo. Tornati invece a disposizione di Sarri i vari Pedro, Zaccagni e Luis Alberto e almeno due su tre dovrebbero partire dal primo minuto, rientra dalla squalifica anche Milinkovic Savic.

QUI GENOA. Torna Destro dal primo minuto anche in campionato, guiderà lui l'attacco del Grifone con il supporto di Pandev (in vantaggio su Ekuban): Per il resto out i soliti Rovella, Caicedo, Cassata e Fares mentre Cambiaso è in dubbio, ma alla fine potrebbe recuperare.

Probabili formazioni Lazio-Genoa

Lazio (4-3-3): Strakhosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko.

Arbitro: Pairetto di Torino.

Calcio d'inizio: venerdì 17 dicembre, ore 18:30.

Dove vederla: Dazn.