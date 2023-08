Lazio-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Sarri e Gilardino

Due delle grandi deluse della prima giornata di campionato si danno appuntamento all'Olimpico alle 20,45 di domenica per cercare i primi punti stagionali. Il Grifone nel giorno del ritorno in Serie A è caduto fragorosamente in casa contro la Fiorentina. Ai ragazzi di Gilardino non è bastato l'entusiasmo di un Ferraris gremito per colmare il gap con la viola, apparso enorme. Servono rinforzi al Genoa, arriveranno entro la fine del mercato ma a Roma è probabile che oltre a Malinovskyi ci sianoo solo Sabelli e Strootman di rientro dalla squalifica come facce nuove rispetto all'esordio. Partita già importante anche per la Lazio che a Lecce è stata rimontata nel giro di due minuti quando i tre punti sembravamo a portata di mano.

Lazio-Genoa: le scelte di Sarri

Sarri si presenta alla partita del riscatto senza Marcos Antonio e con Pedro in dubbio per un problema alla caviglia. Per il resto tutti a disposizione e pochi cambi rispetto all'esordio del Via del Mare. A destra Lazzari dovrebbe battere ancora la concorrenza di Hysaj, in mediana Kamada potrebbe essere rilevato da Vecino, mentre in attacco si va verso la conferma di Felipe Anderson e Zaccagni ai fianchi di Immobile.

Lazio-Genoa: le scelte di Gilardino

La trasferta dell'Olimpico potrebbe essere quella dell'esordio di Ruslan Malinovskyi nella formazione titolare di Gilardino. L'ucraino è pronto e potrebbe piazzarsi alle spalle di Gudmundsson e Retegui dando quella qualità alla squadra che tanto è mancata contro la Fiorentina. Le buone notizie non sono finite qui, in mediana torna Strootman che dovrebbe fare coppia con Thorsby, potrebbero restare fuori sia Frendrup che Badelj. A destra Sabelli dovrebbe rilevare Hefti mentre Martin giocherà a sinistra. Possibile anche che in difesa cambi qualcosa, Vogliacco è fuori, Biraschi lascerà il posto a Vasquez, mentre dovrebbero conservare il posto sia Bani che Dragusin, De Winter inizialmente in panchina. Fuori causa Messias, Pajac e Matturro.

Lazio-Genoa: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3) Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Genoa (3-4-1-2) Martinez, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Strootman, Martin; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson

Lazio-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida dell'Olimpico sarà trasmessa in diretta tv e streaming sia da Dazn, su App e sito, sia su Sky al canale 2022 e 214, inoltra sarà possibile godersi la sfida tra Genoa e Lazio anche su Sky Go e Now TV.