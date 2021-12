Lazio-Genoa 3-1, le pagelle: Portanova guerriero, male Sabelli e Ghiglione

Esulta la Lazio che supera il Genoa 3-1 e infligge al Grifone la quarta sconfitta consecutiva in campionato. La formazione di Shevchenko regge per gran parte del primo tempo, poi viene trafitta da Pedro, nella ripresa non riesce a reagire e la Lazio dilaga nel quarto d'ora finale con Acerbi e Zaccagni. A pochi minuti dal triplice fischio il goal della bandiera di Melegoni, troppo tardi per cercare una rimonta.

VIDEO | Lazio-Genoa 3-1: goal e highlights

Genoa quasi mai pericoloso, tra i migliori in campo Melegoni che costruisce e finalizza l'azione del 3-1, Portanova e Cambiaso che cercano di trascinare i compagni. Malissimo Ghiglione nel primo tempo e Sabelli nella ripresa sulla stessa fascia, male anche l'attacco con Pandev e soprattutto Destro in giornata no. Entrano e non incidono, infine, Hernani ed Ekuban.

