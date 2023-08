Lazio-Genoa 0-1: colpaccio del Grifone, Retegui decisivo

Grande prestazione del Genoa e colpaccio all'Olimpico. La formazione di Gilardino gioca una gara gagliarda, con l'elmetto in testa e porta a casa i tre punti grazie al goal messo a segno da Retegui al 16'. Match molto nervoso con la Lazio che protesta per due contatti in area di rigore su Immobile e Zaccagni nel primo tempo, un legno per parte (Vasquez nel primo tempo e Immobile nella ripresa), ma anche una prova difensiva perfetta di Bani e compagni, una prestazione straordinaria di Gudmundsson, imprendibile, e una squadra praticamente perfetta in ogni reparto.

Lazio-Genoa 0-1, la cronaca

Grande partenza del Genoa che nel primo quarto d'ora domina e passa in vantaggio. Primo guizzo al 2' con un colpo di testa di Retegui parato da Provedel, all'11' tiro-cross di Vasquez che si stampa all'incrocio dei pali, poi la gara si sblocca al 16'. Iniziativa di Gudmundsson con cross in mezzo respinto dalla difesa, staffilata di Frendrup smanacciata da Provedel e tap-in vincente di Retegui, primo goal in Serie A per El Chapita. La Lazio fatica a reagire, ma negli ultimi 15 minuti alza il baricentro e schiaccia il Genoa. Ampie proteste per due presunti calci di rigore reclamati da Immobile e Zaccagni dopo due contatti con Dragusin (30') e Bani (43'), l'arbitro sorvola dopo il consulto del var, decisione sicuramente giusta nel primo caso, qualche dubbio in più sul secondo. Nel finale assedio della formazione di Sarri, ma il Grifone indossa l'elmetto e resiste da grande squadra, senza concedere occasioni clamorose agli avversari.

La ripresa comincia con i biancocelesti ancora all'arrembaggio: doppio salvataggio in corner tra 49' e 50' su Zaccagni e Luis Alberto, bravissimo Bani al 62' a deviare una conclusione insidiosa di Luis Alberto, due minuti dopo è invece la traversa a salvare Martinez su un mezzo pallonetto di Immobile. La Lazio spinge, ma non sfonda, e il Genoa prova a pungere con Ekuban al 77', Casale chiude senza problemi. All'82' Vecino di testa conclude alto senza spaventare Martinez, ci prova anche Castellanos all'84' con un'incornata che sfiora il palo. Resiste bene il Grifone e riparte all'88' con Ekuban che in diagonale va vicinissimo al raddoppio. Finale nervoso con il Genoa che gestisce, gioca con il cronometro e riesce a portare a casa i tre punti senza concedere grosse occasioni agli avversari. Primi tre punti in classifica, e segnali molto positivi.

Lazio-Genoa 0-1, il tabellino

Reti: 16' Retegui

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Casale 6, Romagnoli 5.5, Marusic 5 (66' Pelegrini 5.5); Kamada 5 (66' Vecino 6), Cataldi 5.5 (79' Castellanos 6), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 4 (67' Isaksen 6), Immobile 4.5, Zaccagni 5.5. All. Sarri.

Genoa (3-4-2-1): Martinez 6; Vasquez 6.5, Bani 7, Dragusin 7; Sabelli 6 (84' Martin), Strootman 6 (70' Thorsby), Badelj 6.5, Frendrup 6.5; Malinovskyi 6 (69' Hefti 6), Gudmundsson 7.5 (93' Jagiello); Retegui 7 (69' Ekuban 6). All. Gilardino.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Note: ammoniti Frendrup, Cataldi, Malinovskyi, Pellegrini, Immobile.