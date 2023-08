Lazio-Genoa 0-1, pagelle: Bani gigantesco, Gudmundsson imprendibile

Grande vittoria del Genoa contro la Lazio. Prova perfetta in ogni reparto e nessuna insufficienza nelle fila del Grifone. La formazione di Gilardino parte forte, colpisce una traversa con Vasquez all'11' e passa in vantaggio al 16' con il tap-in vincente di Retegui dopo una corta respinta di Provedel. Reazione dei biancocelesti che arriva solo nel finale di tempo, Immobile e Zaccagni reclamano due calci di rigore che il var non concede, i ragazzi di Gilardino si chiudono benee non concedono grosse occasioni da rete agli avversari. Nella ripresa Lazio arrembante, bravissimi Martinez e Bani tra 50' e 62' a salvare su Luis Alberto, poi al 64' Immobile colpisce una traversa con un mezzo pallonetto. Finale con un paio di colpi di testa di Vecino e Castellanos, ma senza troppe pretese, il Grifone sfiora invece il raddoppio in contropiede con Ekuban.

