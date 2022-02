La Lavagnese esonera Fasano: "Una sconfitta per tutti"

La Lavagnese ha deciso di cambiare tecnico per provare a centrare una salvezza che ad oggi sembra moto difficile. Fasano è statao esonerato ufficialmente oggi dopo la sconfitta di ieri contro l'RG Ticino, ultimo di una lunga serie di risultati negativi che hanno portato la squadra al penultimo posto in Seried D, girone A.

Dodici le partite di fila senza vittorie con be nove sconfitte e ultima vittoria datata 14 novembre 2-1 contro il Saluzzo ultimo della classe. "Così è arrivato l'esonero certificato da questa nota del club sul proprio sito ufficiale:

Abbiamo aspettato molto, forse sbagliando, che la qualità di mister Fasano potesse far cambiare i risultati negativi. La fortuna non ci ha aiutati e la nostra stima in un professionista serio ed in un allenatore capace non cambia, ma a questo punto non resta che provare a cambiare qualcosa.

L'esonero del mister è una sconfitta per tutti e deve farci sentire tanto responsabili da provare a fare qualcosa in più nelle prossime gare. Possibilità che la qualità di questa squadra può assolutamente inseguire".