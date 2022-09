Super Lombardi trascina la Lavagnese contro la Voltrese

Squadra in casa

Questa volta la Lavagnese non sbaglia. Dopo aver perso alla prima contro il Rivalsamba, una delle squadre più quotate dell'Eccellenza ligure batte 2-0 la Voltrese, neopromossa che all'esordio aveva battuto il Forza e Coraggio.

La cronaca di Lavagnese-Voltrese 2-0

Tante le occasioni da rete dei padroni di casa nella prima frazione con Sako, Bianchini e Tusselino che non trovano il bersaglio grosso. Poi sal ein cattedra Lombardi e la Voltrese è costretta a capitolare, al 17' primo tiro del match winner senza troppe pretese, ma otto minuti dopo il colpo è quello giusto: il destro è chirurgico e vale l'1-0. Il secondo gol arriva in chiusura di prima frazioen direttamente da calcio d'angolo con la palla che infila in rete sul primo palo con la complicità del portiere ospite.

Nella ripresa gol non ne arrivano più, colpo della fatica e del gran caldo che a volte fa saltare i nervi come capita a Sako che si fa espellere e lascia la Lavagnese in dieci. Poco ale, la gara è già chiusa, anzi è ancora Secondelli nel finale con un grande intervento a negare il tris ai padroni di casa.

Il tabellino di Lavagnese-Voltrese 2-0

Reti: al 25' e al 41' Lombardi.

Lavagnese: Adornato, Cosentino, Bacherotti, Tagliavacche, Zavatto (57' Avellino), Profumo, Righetti (67' Bondi), Romanengo (69' Berardi), Sako, Lombardi (79' Orvieto), Di Salvatore (86' Conti).

A disposizione Agosta, Dondero, Sanguineti, Binaj. All. Vincenzo Cammaroto.

Voltrese: Secondelli, Raja (72' Bruno), Mazzolini (68' Bignone), Bianchini, Garbini, Ventura, Ferrari (86' Mantero), Porrata (46' Moretti), Nelli, Tussellino (46' Matzedda), Guarco.

A disposizione Ventura, Molinari, Savaresi, Cecon. All. Massimo Sciutto.

Arbitro Signor Igor Nicola Viviani di Genova.

Assistenti Signor Valerio Bonavita di Albenga e Signora Florjana Doci di Savona.

Ammoniti: al 15' Zavatto, al 19' Raja, al 56' Romanengo, al 65' Secondelli e Matzedda, al 74' Bacherotti.

Al 65' espulso Sako per fallo di reazione.

Calci d'angolo 4 - 6.

Tiri (in porta) Lavagnese 13 (9) - Voltrese 7 (5).

Falli commessi Lavagnese 18 - Voltrese 8.

Fuorigioco Lavagnese 1 - Voltrese 2.