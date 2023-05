Eccellenza, Lavagnese agli spareggi nazionali: deciso l'avversario

Il secondo posto per la Lavagnese era già certo da tempo, ma oggi arriva la notizia di chi sarà l'avversario agli spareggi nazionali. I bianconeri, che oggi hanno chiuso la stagione dell'Eccellenza regionale con il pareggio 2-2 con la Sestrese, sfideranno l'Accademia Borgomanero nel primo turno con gara di andata domenica 28 maggio e ritorno domenica 4 giugno.

La squadra di Novara è approdata agli spareggi nazionali battendo oggi nel playoff la Biellese per 4-2. L'Accademia Borgomanero ha concluso la stagione regolare al terzo posto con 57 punti in 30 partite con 17 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con il secondo miglior attacco del torneo (57 reti). I liguri dovranno fare particolare attenzione alla coppia Latta-Orlando capaci di segnare 35 gol in due durante il campionato.

Al termine del doppio confronto solo una riuscirà ad approdare alle finali che si giocheranno anche in questo caso in doppia partita, la prima è in programma domenica 11 giugno, la seconda domenica 18 giugno.