Lavagnese, sfida all’Imperia per ritrovare il sorriso

La Lavagnese torna in campo per la terza volta in settimana per sfidare nella seconda giornata di Serie D l’Imperia.

Sfida tutta ligure nella seconda giornata del girone A di Serie D. La Lavagnese domenica ale 15 affronta in trasferta l’Imperia, match importante per i bianconeri. La squadra infatti ha iniziato la sua corsa stagionale con due sconfitte, la prima in campionato contro il Città di Varese 2-1, la seconda contro il Sestri Levante in Coppa Italia. Non un buon inizio con entrambe le sfide tra le mura amiche del Riboli, mentre domani ci sarà la prima trasferta.

Doppia squalifica per la Lavagnese contro Imperia

La terza gara in una settimana non vedrà in panchina il tecnico Fasano che è stato espulso contro il Città di Varese e in campo non ci sarà il difensore Bacigalupo, anche per lui cartellino rosso all’esordio in campionato.

L’Imperia, proprio come la Lavagnese, non ha mai vinto in questo inizio di annata. La prima giornata di Serie D ha visto la squadra pareggiare 1-1 contro il Gozzano in una gara in cui i liguri sono passati in vantaggio per poi essere ripresi a cinque minuti dal termine. Mercoledì invece è arrivata la sconfitta 2-1 nel derby contro la Sanremese in Coppa Italia.

L’arbitro della sfida sarà Andrea Zoppi di Firenze, gli assistenti Alberto Rinaldi di Lodi e Thoma Jordan di Forenze. Gli ultimi precedenti sorridono alla Lavagnese che nella scorsa stagione ha vinto la sfida sia in casa che fuori con il risultato di 2-0.