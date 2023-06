La Lavagnese torna in Serie D

Un solo anno di Eccellenza e poi il ritorno in Serie D, la dirigenza della Lavagnese lo aveva messo in cima agli obiettivi stagionali subito dopo la retrocessione della scorsa annata e oggi può festeggiare. I bianconeri battono 3-4 il Mapello in trasferta dopo l'1-1 dell'andata e riconquistano un posto nel massimo campionato dilettantistico italiano. Un successo straordinario quello di oggi, arrivato al termine di novanta minuti ricchi di emozioni

La Lavagnese è di nuovo in Serie D

Gli ospiti vanno in vantaggio con Trocino in apertura di partita, poi raddoppiano al 23' con il solito Righetti, ma la gara non è ancora finita. Passano dieci minuti e il Mapello torna in corsa con il rigore di Capelli, ma la Lavagnese al 42' riallunga ancora con Trocino.

La rete non fiacca le ambizioni dei bergamaschi che nel giro di venti minuti rimettono tutto in parità con Ghisalberti e Comelli. L'altalena di emozioni deve però fare ancora un giro di emozioni con Lombardi che segna il 4-3 finale e fa esplodere i tantissimi tifosi arrivata da Lavagna.

Al fischio finale esplode la festa, la Lavagnese è di nuovo in serie D dopo una cavalcata fantastica. Righetti e compagni a inizio stagione hanno accusato la retrocessione, poi con l'arrivo di Ruvo in panchina hanno cambiato marcia conquistando il secondo posto in classifica, alle spalle dell'imprendibile Albenga, e infine sono riusciti dopo due turni di play off a tornare dove a inizi anno aveva promesso.