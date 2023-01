Lavagnese sconfitta, è l'Imperia a vincere la Coppa Italia di Eccellenza

Vittoria di rigore e terza Coppa Italia della sua storia per l'Imperia che batte 2-0 la Lavagnese al Chittolina di Vado.

La gara parte con il tentativo di Lombardi respinto da Guida, la prima occasione però è per Garbarino che sbaglia da pochi passi alzando troppo la mira. Al 33' l'Imperia passa in vantaggio: Cassata va giù in area, Romeo fischia la massima punizione che Adornato trasforma. La risposta della Lavagnese è con il solito Lombardi con un tiro che non mette paura a Cella. Poco dopo il raddoppio, ancora su rigore, questa volta dal dischetto va Sancinito che non sbaglia.

I bianconeri si affidano sempre a Lombardi che al 54' prova ancora il tiro a giro e questa volta sfiora la rete. La Lavagnese spinge e per poco non accorcia con il colpo di testa di Camara. Lo sforzo offensivo è grande ma non paga, finisce 2-0 ed è l'Imperia ad alzare la coppa al cielo.