Lavagnese, che colpo: un punto tutto cuore con la Sanremese

Seconda in classifica contro penultima, ma in campo la differenza non si nota molto e alla fine i bianconeri strappano un punto. Finisce infatti 1-1 con i bianconeri che stoppano la squadra in più forma del girone A di Serie D reduce da cinque vittorie di fila. Per i levantini il problema resta la classifica, la contemporanea vittoria dell'Imperia infatti allontana il terzulimo posto che vale la salvezza diretta ora distante tre punti.

La gara inizia con il piede sbagliato per i padroni di casa che vanno sotto dopo appena sette minuti: la difesa sbaglia il disimpegno, Vita si invola e insacca il vantaggio. La risposta arriva da Rovido che al 18' colpisce la parte alta della traversa e dieci minuti dopo con il palo, questa volta assai più clamoroso, dopo un'azione confusain area.

Il forcing continua anche nella ripresa, al 57' Amendola non trova la porta su punizione per pochissimo, poi la domenica sembra prendere la piega sbagliata per la Lavagnese che resta in dieci per l'espulsione di Bacigalupo. La formazione di casa però non ci sta e all'84' trova il pari con Casagrande che sugli sviluppi di una punizione mette dentro di testa il pari.

Il tabellino

LAVAGNESE: Bellesolo, Casagrande, Buffo (83’ Croci), Avellino, Gatelli, Bacigalupo, Canovi (83’ Sommovigo), Ben Nasr (76’ Oliveri), Valenti, Rovido (50’ Lombardi), Romanengo (46’ Amendola). A disposizione: Ravetto, Romagnoli, D’Arcangelo, Scarlino. Allenatore Gianni Nucera

SANREMESE: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Giacchino, Anastasia, Gagliardi (68’ Valagussa), Vita (68’ Pantano), Gemignani, Aita (68’ Conti), Nouri, Scalzi (52’ Cinque) (79’ Piu). A disposizione: Ferro, La Cava, Urgnani, Dacosta. Allenatore Matteo Andreoletti

ARBITRO: Andrea Rizzello di Casarano

ASSISTENTI: Ivan Alexandrovic Denisov di Bari, Simone Milillo di Udine

RETI: 7’ Vita, 84’ Casagrande