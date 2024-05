La Lavagnese si separa da mister Ruvo

Non sarà Ruvo l'allenatore della Lavagnese per il prossimo anno, l'annuncio arriva direttamente dal club con una nota ufficiale: "La Società comunica che non rinnoverà il rapporto lavorativo con mister Alberto Ruvo per la prossima stagione.

A mister Ruvo, persona dal forte carattere ma mai fuori dalle righe, autore dell'impresa di riportare la Lavagnese in Serie D dopo un solo anno e meritevole di aver contribuito alla salvezza della stagione appena conclusa, vanno i sinceri ringraziamenti e i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e sportive".

Il club ligure ora si metterà alla ricerca di un nuovo allenatore che ripartirà dalla Serie D, la permanenza dei bianconeri nel massimo campionato dilettantistico in questa stagione è stata conquistata mettendo a referto 44 punti, tre in più del Derthona quindicesimo.