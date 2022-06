Lavagnese, ricorso accolto: riparte il mercato

La Lavagnese potrà tornare a fare mercato durante l'estate. La società ligure infatti oggi ha comunicato che il ricorso al Tas è stato parzialmente accolto, questo il comunicato apparso sul sito ufficiale dei bianconeri: " La società comunica che il TAS di Losanna ha parzialmente accettato il ricorso presentato dalla USD Lavagnese 1919 avverso la decisione della FIFA che aveva imposto il divieto di operare sul mercato per due sessioni (fino al 31/12/2022) portandolo a una sola sessione peraltro già scontata. La società bianconera potrà pertanto tornare ad agire sul mercato a partire dal prossimo 1 luglio".

Non è però l'unica importante novità per la squadra di Lavagna, sempre nella stessa nota il club ha annunciato che ha avviato l'iter per chiedere il ripescaggio in Serie D per la prossima stagione dopo che l'ultima si è conclusa con la retrocessione in Eccellenza, per cui ovviamente sono già partite le pratiche per l'iscrizione nel caso in cui non dovesse essere ripescata.