Lavagnese, scatta la rivoluzione

La stagione maledetta della Lavagnese è giunta al termine. I bianconeri sono retrocessi dalla Serie D all'Eccellenza al termine di un campionato ceh li ha visti chiudere al penultimo posto. La società però non ha perso tempo e già il giorno dopo la fine del torneo annuncia la rivoluzione con questo comunicato ufficiale: "La Lavagnese annuncia ufficialmente il ritorno in bianconero di Giacomo Nicolini che dirigerà la Società insieme alla famiglia Compagnoni assumendo il ruolo di Direttore Generale.

Andrea Croci, che ieri ha disputato la sua ultima gara in bianconero da calciatore dopo aver collezionato 334 presenze e 67 reti, sarà invece il nuovo Direttore Sportivo indipendentemente dalla categoria alla quale la Lavagnese prenderà parte. La Società saluta Andrea Dagnino e lo ringrazia per il lavoro svolto e l'impegno profuso in questa stagione".

Cambi al vertice quindi, ma non è finita, la stesa societù scrive: "Nei prossimi giorni saranno rese note ulteriori novità relative al futuro organigramma". Un futuro che per ora è in Eccellenza, ma bisognerà capire se ci saranno dei ripescaggi, a quel punto la Lavagnese potrebbe tornare in gioco per un posto in D.