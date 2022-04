Novara troppo forte, la Lavagnese non può nulla

Finisce 4-0 il quasi testacoda del Riboli. La Lavagnese penultima in classifica perde 4-0 contro il Novara sempre più primo in graduatoria e vicino al traguardo della promozione. I liguri non riescono ad opporre resistenza contro una squadra decisamente più attrezzata anche a causa delle assenze, tre solo quelle in difesa per i banconeri.

E proprio una retroguardia poco abituata a giocare insieme spianala strada alla capolista che già al sesto passa con Gonzalez. I padron i di casa però rispondono e con Lombardi vanno anche vicino al gol, ma la sua conclusione schianta sull'incrocio dei pali. Il Novara però è cinico e soprattutto ha bomber Vuthaj che al 34' deposita in rete lo 0-2. E'qui che la forte squadra piemontese sente l'odore del sangue e si getta sulla preda andando a firmare il 3-0 con Tetoni.

Nella ripresa arriva anche il poker ancora con Vuthaj che sale a quota 29 reti stagionale quando il secondo tempo è appena iniziato. La partita finsice qui, troppo il divario tecnico, ma per la Lavagnese ci sono anche motivi per sorridere, l'Imperia perde con il Casale e i levantini restano così a meno tre dal terzultimo posto che vorrebbero dire playout.

Il tabellino

LAVAGNESE: 1 Boschini, 2 Crivellaro, 3 Casagrande (VC), 4 Gatelli (75′ 15 Amerise), 5 Ben Nasr (51′ 16 Dotto), 6 Amendola, 7 D’Arcangelo (77′ 18 Lauro), 8 Romanengo, 9 Croci (C) (64′ 19 Olivieri), 10 Lombardi (51′ 20 Valenti), 11 Rovido

A disposizione: 12 Bellesolo, 13 Sommovigo, 14 Buffo, 17 Scarlino

Allenatore: Gianni Nucera

NOVARA: 36 Desjardins, 2 Pagliai, 3 Bergamelli (VC), 4 Di Munno (75′ 27 Gyimah), 5 Bonaccorsi (46′ 35 Amoabeng), 7 Tentoni, 9 Vuthaj, 13 Agostinone (70′ 14 Vimercati), 19 Gonzalez (C) (62′ 23 Pereira), 28 Vaccari, 32 Paglino (55′ 16 Rocchetti)

A disposizione: 1 Raspa, 6 Di Masi, 8 Diop, 20 Benassi

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Matteo Frosi di Treviglio

Assistenti: Sigg. Edoardo Brunetti di Milano e Andrea Manzini di Voghera

Marcatori: 6′ Gonzalez (N), 33′ Di Munno (N), 39′ Tentoni (N), 50′ Vuthaj (N)

Ammonizioni: 21′ Di Munno (N), 25′ Bergamelli (N), 54′ Paglino (N) 88′ Romanengo (L), 90’+3′ Vimercati (N)

Calci d’angolo: Lavagnese 3 – Novara 7

Recupero: 0’pt | 4’st