Ligorna, Roselli esulta dopo il derby: "Risultato Importante"

Vince il Ligorna 2-1 in rimonta sul campo della Lavagnese e il derby regala ai genovesi l'uscita, almeno per il momento, dalla zona playout. Un risultato importante quindi per la squadra e mister Roselli esulta: Partita bella tosta, uno scontro diretto importante. Mercoledì abbiamo perso perso al 95’ contro la Caronnese e dunque potevamo essere influenzati psicologicamente. Siamo stati invece bravi come staff a non far accusare il colpo alla squadra. La partita l’abbiamo fatta molto bene, a cominciare dalla prima parte in cui abbiamo avuto due o tre occasioni da goal. Loro hanno trovato la rete sulla deviazione di un calcio di punizione dal limite. Hanno giocato in modo un po’ diverso dal solito, molto verticale. Nel secondo tempo siamo ripartiti come nel primo, siamo stati più fortunati facendo un grandissimo goal con Donaggio e un gran goal di Salvini. Poi abbiamo finito difendendo il risultato".

Il Ligorna ha vinto in rimonta e grazie alla rete del giovane prodotto del vivaio Salvini e Roselli a fine gara spende parole al miele proprio per i ragazzi: "Gerbino ormai è un titolare, ha avuto una clamorosa occasione, gli manca solo quello, sta facendo molto bene. Poi Salvini è entrato al suo posto quando ha finito la benzina. Grande valore, è stato bravissimo. Molto bene anche Bacherotti, il quale ha giocato tutta la partita. Abbiamo ritrovano anche Brunozzi gli ultimi minuti. Purtroppo queste 7 partite in 21 giorni ci mettono in difficoltà. Oggi per esempio ha riposato Casanova. Li facciamo ruotare per forza di cose ma si stanno impegnando tutti al massimo".