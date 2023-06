La festa in piazza per la Lavagnese in Serie D

Il percorso è stato lungo e difficile ma alla fine la Lavagnese è riuscita a mantenere la promessa: tornare subito in Serie D dopo la caduta della scorsa stagione in Eccellenza. I ragazzi di Ruvo, l'uomo della svolta, con lui in panchina la formazione bianconera ha spiccato il volo, hanno staccato il biglietto per la D ai play off battendo in una pirotecnica finale di ritorno il Mapello.

Un'impresa che sarà festeggiata anche dal Comune di Lavagna che ha deciso di organizzare la festa per la squadra della città. L'appuntamento è per venerdì 23 giugno alle 21 in Piazza della Libertà e ovviamente l'invito è per tutti di vestirsi di bianconero. I festeggiamenti saranno animata da Dj Natta, per una notte in cui la cittadina del Levante si stringerà attorno ai suoi campioni.