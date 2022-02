Lavagnese-Imperia 2-2: rigori, pali ed emozioni nello scontro salvezza

Nessun vincitore e alla fine un punto che non cambia la classifica di Lavagnese e Imperia. Dopo novanta minuti infarciti di emozioni, per i bianconeri ora diciassettesimi a quota 17, e gli ospiti, penultimi a 16, la salvezza si allontana visto che il Ticino, prima delle squadre fuori dalla zona playout è a quota 22 e non perde da tre turni.

Al Riboli la sfida è di quelle vere anche perché la posta in palio è altissima. Passano solo dieci minuti dal fischio d’inizio e la Lavagnese mette la testa avanti con Valenti, ma l’Imperia è deciso a rialzarsi subito e infatti ribalta la situazione già nella prima frazione. Al 30’ Cassata viene steso in area, Rosati si presenta dagli undici metri e non sbaglia. Sette minuti più tardi Ravetto non interviene in maniera perfetta sulla conclusione di Cassata e l’Imperia opera il sorpasso.

Le emozioni della prima frazione non finiscono qui perché la Lavagnese, che colpisce anche un palo, spreca un calcio di rigore al 41’ con Avellino.

La ripresa è meno scoppiettante della prima frazione, l’Imperia prova a portarsi a casa tre punti che sarebbero fondamentale, i padroni di casa non vengono aiutati dalla fortuna perché colpiscono anche un altro legno, ma alla fine al 74’ trovano il pari grazie a Lombardi bravo a roccogliere l’invito di Rovido ed evitare un’altra sconfitta ai suoi, sarebbe stata la terza di fila.