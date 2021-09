Lavagnese, un gigante per l’attacco: preso D'Arcangelo

Il nuovo acquisto della, annunciato poche ore fa, è, attaccante classe 2003 alto un metro e novanta centimetri. Stazza da ariete per questo giovanissimo che va a rinforzare il reparto offensivo con caratteristiche che mancavano ai bianconeri. Forte fisicamente, ovviamente, è un centravanti moderno che sa come aiutare la squadra e non solo occupare l’area di rigore avversaria. Da notare come, nonostante la stazza, il ragazzo cresciuto nelle giovanili dellaabbia una buona velocità di base.

Nato a Pietra Ligure, D’Arcangelo è alla prima esperienza in una squadra di Serie D, un bel salto dopo le esperienze vissute a livello giovanile all’Entella, nell’Under 17, e a Novara nell’Under 18, con in totale 18 presenze e quattro gol. Ora il grande salto per imparare e farsi trovare pronto quando il mister lo chiamerà in causa.

Il reparto offensivo della Lavagnese sale così a nove unità, con tanti giovani a giocarsi le proprie carte. Mister Fasano ha due cretezze per il campionato che verrà: Andrea Croci, tornato a Lavagna nelle scorse settimane, e Angelo Lombardi. Entrambi conoscono bene la categoria e saranno di sicuro due colonne portanti della formazione della prossima stagione.

Insieme a loro ci saranno i classe 2000 Rovido, 29 presenze e due reti l’anno scorso, e Luca Scarlino arrivato dal Sestri Levante. Folta la schiera dei 2001 e 2002 tra cui spicca Alessandro Bei ben 32 presenze nella passata stagione. Gli altri ragazzi da tenere d’occhio sono Leonardo Olivieri, 8 reti nel Campionato Primavera della scorsa stagione con l’Entella, Andrea Lauro, 2003 che ha già esordito l’anno scorso in prima squadra, e Alessio Giorgi.