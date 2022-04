Lavagnese, sfida al Fossano per riavvicinare i playout

Il punto di domenica scorsa in trasferta con il Derthona ha ridato qualche speranza di salvezza alla Lavagnese. I bianconeri hanno fermato una squadra molto più quotata e in lotta per i playoff e sono riusciti a rosicchiare un punto all'Imperia. La graduatoria dice ancora Lavagnese penultima a 23 punti, e oggi retrocessa senza passare dai playout, e Imperia a 29, ultima qualificata al tabellone per provare a rimanere nella categoria.

Domani la squadra di Lavagna affronta il Fossano che è quindicesimo a 37 punti e oggi sarebbe l'ultima compagine costretta ai playout. I piemontesi arriverano al Riboli forti di due successi di fila con Saluzzo e Gozzano, insomma un cliente molto scomodo per i liguri che invece non vincono da otto gare di fila dove hanno collezionato quattro sconfitte e tre pareggi.

Non tutto però è perduto, sei punti da recuperare in sei giornate sono tanti, ma domani l'Imperia sarà impegnato contro la Sanremese seconda in classifica a sole tre lunghezze dal Novara primo e quindi in piena corsa per la promozione in Serie C. L'occasione di riprendere quota c'è, ma passa da un solo risultato: la vittoria contro il Fossano.