Lavagnese, vittoria con il Fossano e la salvezza è di nuovo possibile

Non è ancora tutto perduto, anzi la Lavagnese oggi è tornata in corsa per la salvezza nel girone A di Serie D. Il traguardo è lontano e difficile da tagliare ma il successo con il Fossano e la contemporanea sconfitta dell’Imperia contro la Sanremese per 2-1 porta i bianconeri a meno tre punti dal terzultimo posto che significa playout.

Lavagnese-Fossano 1-0: la cronaca

Dopo otto gare senza successi, la Lavagnese torna dunque a conquistare i tre punti e lo fa proprio alla sua ultima spiaggia. La sfida di oggi con il Fossano è ricca di emozioni e soprattutto di tensioni visto che alla fine saranno tre gli espulsi. Nei primi minuti ad accendere la gara è il botta e risposta Di Salvatore-Valenti, poi sale il pressing dei padroni di casa ma Merlano è bravo sia su Rovido che su Lombardi. Gli ospiti giocano una gara spigolosa e prima della fine del primo tempo sono già tre gli ammoniti.

A inizio seconda frazione Coulibaly non approfitta di una buona occasione e invece di tirare prova a servire un compagno. La risposta della Lavagnese questa volta è vincente con Valenti che al 76’ approfitta dell’assist di Casagrande e porta in vantaggio i suoi.Il finale è rovente e nel giro di sette minuti volano tre “rossi”, il primo è per Avellino della Lavagnese, gli altri sono per Quaranta e Bellocchio.

Il calendario della Lavagnese

La Lavagnese porta a casa tre punti fondamentali, è al secondo risultato utile consecutivo e soprattutto rivede la salvezza. Dopo la sosta pasquale ci sarà la sfida impossibile con la capolista Novara, poi tutte d’un fiato quattro finali: Gozzano, Chieri, Asti e Borgosesia per provare a centrare l’obiettivo playout.