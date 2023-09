Gol ed emozioni nel pari tra Lavagnese e Fezzanese

Il ritorno della Lavagnese in Serie D termina con lo spettacolare 2-2 del Riboli contro la Fezzanese. Le due liguri si affrontano nella prima giornata segnando quattro reti, creando molto e facendo divertire il pubblico dello stadio di Lavagna.

La cronaca di Lavagnese-Fezzanese 2-2

Mister Rolla si affida a Salvalaggio tra i pali mentre il terzetto difensivo è composto da Del Bello, Selimi e Terminello. A centrocampo Nicolini, Bruccini con ai lati i giovani Stradini e Banti, mentre in attacco Baudi è a sostegno di Lunghi e Scarlino. Al 3-4-1-2 verde risponde Ruvo con un classico 3-5-2 che vede tra i pali Adornato, mentre la linea difensiva è composta da Giammarresi, Berardi e Magonara. A centrocampo sulle corsie laterali Kruhs Zulian e Sanguinetti mentre al centro Romanengo, Rizzo, Suarato.

I padroni di casa passano in vantaggio al 24' con il solito Righetti bravo a superare Salvalaggio su assist di Lombardi. La risposta dei verdi arriva in pieno recupero con Lunghi, bravo a liberarsi di mezza difesa avversaria e depositare in rete. Lo spartito si ripete nella ripresa anche se con protagonisti diversi, la Lavagnese torna avanti con la perla del classe 2004 Kruhs Zulian, ma due minuti dopo Mariotti batte Adornato in diagonale per il 2-2 finale.

Il tabellino di Lavagnese-Fezzanese 2-2

LAVAGNESE-FEZZANESE 2-2

MARCATORI: 24’ Righetti, 47’ Lunghi, 24’ st Kruhs Zulian, 26’ st Mariotti

LAVAGNESE: Adornato.Krush Zulian (29’ st Viason), Manogara (32’ st. Soplantai), Berardi, Giammarresi, Romanengo, Suarato, Rizzo (15’ st Avellino), Righetti, Lombardi, Sanguinetti (22’ st Trocino)

A disp. Ragher, Garrone, Avellino, Scremin, Soplantai, Vianson, Omoregbe, Longinotti, Trocino

All. Ruvo

FEZZANESE: Salvalaggo, Del Bello, Stradini (25’ st Guelfi), Selimi,Terminello Nicolini (35’ st. Beccarelli), Banti ( 32’ st Giampieri) Bruccini, Lunghi, Baudi (22’ st Mariotti), Scarlino(41’ st. Fiori)

A disp. Angeletti, Bianchi, Giampieri, Zarrouki, Gulefi, Fiori, Beccarelli, Gabelli, Mariotti

All. Rolla

Arbitro: Fabio Rinaldi di Novi Ligure

Assistente 1: Luca Mantella di Livorno

Assistente 2: Davide Tranchida di Pisa