Lavagnese: il nuovo difensore arriva dal Brasile

La Lavagnese è tornata a correre in campionato e adesso vuole rinforzarsi per dare la caccia al secondo posto, per il primo la lotta è già quasi finita vista l'incredibile marcia dell'Albenga.

I bianconeri così si muovono sul mercato e annunciano: "La Società comunica di aver trovato l'accordo per usufruire delle prestazioni sportive di un roccioso mastino brasiliano.

Difensore centrale classe 1995, nato a Cruz Alta nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul, Igor Brondani da Luz

ha esordito a 20 anni nella Serie A brasiliana con la Chapecoense collezionando 3 presenze il primo anno e 4 il secondo, poi 58 presenze e 7 reti in B con il Boa Esporte Clube e con il Nautico Marcilio Dias per chiudere l'esperienza brasiliana.

Nel 2020 ha giocato nel FUTVE, il campionato di Serie A venezuelana, con il Monagas dove ha giocato 18 gare realizzando una rete, l'anno scorso in Italia 25 presenze in Eccellenza con la squadra sarda del Castiadas e quest'anno 4 presenze in D a Gozzano.

A Igor il benvenuto nella grande famiglia bianconera e i migliori auguri per un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni".