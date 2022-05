Lavagnese, Del Nero nuovo responsabile del settore giovanile

La Lavagnese continua la sua rivoluzione. Dopo il cambio ai vertici societari con un nuovo direttore generale e un nuovo direttore sportivo, ieri è stata la volta del mister Nucera che ha ufficialmente concluso la sua avventura in bianconero. La caduta in Eccellenza ha decretato i tanti cambi e uno arriva anche nel sttore giovanile, ad annunciarlo è la stessa società sul proprio sito ufficiale: "Il nuovo responsabile del Settore giovanile bianconero sarà Simone Del Nero.

Chi è Simone Del Nero

Del Nero, classe 1981 originario di Carrara, ha un passato da calciatore di tutto rispetto, 82 presenze in Serie A, 60 in Serie B, 19 in Serie C, 59 in Serie D e 18 in Eccellenza con le maglie di Brescia, Lazio, Empoli, Cesena, Carrarese, Massese e Rivasamba oltre che due esperienze in Scozia con il Livingstone e in Malaysia con il Johor Darul Tazim. Inoltre 6 presenze con la Nazionale Olimpica dove nel 2004 ha ottenuto il terzo posto alle Olimpiadi di Atene e 13 presenze con la Nazionale Under 21 con la quale ha vinto il Campionato Europeo nel 2004 in Germania, poi una Coppa Italia nel 2008/2009 e una Supercoppa Italiana nel 2009 con la Lazio.

Simone sarà il Responsabile del Settore Giovanile e curerà personalmente la tecnica individuale dei giovani bianconeri dagli Allievi agli Esordienti e le sinergie tecnico tattiche tra i formatori delle varie leve. Auspicando il meglio al neo ingresso in organigramma il Club ringrazia invece Domenico Bertorino per il lavoro svolto con perizia e professionalità nel corso della stagione passata augurandogli le migliori soddisfazioni personali".