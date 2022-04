Lavagnese, contro il Chieri parte il rush finale per i playout

Un minicampionato da giocare in sole tre partite. E'scattata l'operazione playout per la Lavagnese che è penultima insieme all'Imperia a quota 29 punti. Chi riuscirà a spuntarla negli ultimi 270 minuti si giocherà i playout, l'altra sarà automaticamente retrocessa in Eccellenza.

Saranno quindi tre weekend con il fiato sospeso, il primo vedrà la Lavagnese sfidare domani il Chieri che è settimo in classifica con 51 punti e a meno quattro dalla zona playoff. Al Riboli quindi in palio ci sono tre punti importantissimi per entrambe le formazioni. L'Imperia, reduce da da cinque sconfitte in fila, sarà di scena in trasferta con il Pont Donnaz che ha bisogno di vincere per allontanarsi dalla zona playout.

L'Associazione Italiana Arbitri, in occasione della gara valida per la 36^ giornata del Campionato nazionale di Serie D 2021/2022 Lavagnese - Chieri ha designato a dirigere l'incontro di Domenica 1 Maggio 2022 allo Stadio "Edoardo Riboli" di Lavagna il Signor Carlo Virgilio della sezione AIA di Agrigento.

Ad assistere il fischietto siciliano saranno il Signor Michele De Capua della sezione AIA di Nola e la Signora Doriana Isidora Lo Calio della sezione AIA di Seregno.