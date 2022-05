Lavagnese travolta dal Borgosesia, il saluto alla D è amaro

Squadra in casa

Finisce nel peggiore dei modi la stagione della Lavagnese in Serie D. I bianconeri, già retrocessi in Eccellenza aritmeticamente, perdono 4-0 in casa contro il Borgosesia. I liguri chiudono così al penultimo posto con 30 punti, con dietro solo il Saluzzo, e anche la carta ripescaggio diventa più complicata da pescare nel caso qualcuno rinunciasse al salto nella massima serie dei dilettanti.

La sconfitta di oggi è la ventiduesima in stagione su 38 partite, con la peggiore difesa del campionato battuta ben 62 volte e il secondo peggiore attacco del torneo con 30 reti all'attivo. Numeri che raccontano quanto sia stata difficile questa annata per i bianconeri.

La sfida contro il Borgosesia rimane in equilibrio solo nel primo tempo, poi gli ospiti dilagano nella ripresa trovando ben quattro reti. La prima arriva con Marra al 56', passano tredici minuti ed è Rancati a raddoppiare, mentre al 75' è Manfre a trovare il tris che chiude definitivamente i contri. Nel finale arriva anche il poker con la doppietta personale di Rancati.