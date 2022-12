Lavagnese e Bic Genova uniscono le forze per un nuovo progetto

Lavagnese e Bic Genova uniscono le forze per dare la possibilità ai ragazzi con disablità di giocare a calcio. Il progetto è già partito sabato scorso con una sessione di allenamento con i ragazzi della Bic e quelli della Lavagnese, proprio la società che milita in Eccellenza spiega sul proprio sito ufficiale nei dettagli l'attiviità: "La Società è orgogliosa di poter annunciare, nell'ambito del progetto di riconoscimento della Scuola Calcio di Elite di Terzo Livello, una nuova importante e bellissima collaborazione.

Si tratta del progetto con i ragazzi con disabilità della BIC, Be Included Community, una onlus genovese che si occupa di far fare attività motoria per ragazzi con disabilità e che ha visto, Sabato 17 Dicembre, una delegazione bianconera essere presente per una sessione di "calcio integrato" con i ragazzi della BIC. Il calcio integrato prevede che persone normodotati giochino insieme a persone con disabilità, al fine di stimolarne l'attività motoria e il benessere psicofisico.

Un'esperienza di grande valore, umano e sportivo, per i partecipanti e che ha riempito di entusiasmo l'ambiente bianconero".