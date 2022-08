Lavagnese, arriva un altro colpo in attacco

La Lavagnese continua a muoversi tra campo e mercato. Sul rettangolo verde i bianconeri hanno già fatto capire a tutti che sono una delle cancidate per la promozione in Serie D. Sono bastate due gare di Coppa Italia per iniziare a fare paura a tutti, oviamente sono arrivate due vittorie e il passaggio del turno nella competizione. Domenica 4 settembre inizia il campionato e la Lavagnese punta al tris con un nuovo attaccante in rosa: "La Usd Lavagnese 1919 comunica con piacere di aver tesserato il calciatore Alessandro Bondi.

Alessandro, attaccante classe 1997, proviene a livello giovanile dalla Sampdoria con cui ha disputato due campionati Primavera, poi Sestri Levante, Virtus Ciserano e Oltrepovoghera in Serie D e ultimamente Athletic Club Albaro e Molassana in Eccellenza, nel complesso 117 presenze e 12 reti tra Serie D ed Eccellenza il suo score.

Ad Alessandro l'augurio che la prossima possa essere anche per lui una stagione di riscatto con la gloriosa casacca bianconera".