Lavagnese, ritorno al passato in panchina

Non c'è pace per la panchina della Lavagnese, la squadra che milita in Serie D ed è appena stata sconfitta dal Ligorna nel derby per 2-0 in casa, ha deciso di tornare al recente passato. La nota ufficiale è arrivata ieri sera: "La Società comunica di aver affidato nuovamente l'incarico di allenatore della prima squadra ad Alberto Ruvo. A mister Ruvo va l'augurio di un lavoro proficuo con l'auspicio del raggiungimento della salvezza, mentre a mister Ranieri il ringraziamento per la totale dedizione e il lavoro svolto con la certezza di avere nei quadri societari persona di assoluto valore."

Ruvo è il tecnico che ha iniziato la stagione sulla panchina dei bianconeri dopo l'impresa del ritorno immediato in D dall'Eccellenza con una rimonta straordinaria. I liguri lo avevano cambiato dopo i primi risultati negativi, ma oggi che sono terzultimi in classifica gli hanno ridato in mano le redini della prima squadra per provare un altra grande finale di stagione per agganciare la salvezza,