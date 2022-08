Lavagnese, arriva un nuovo responsabile del settore giovanile

L'avventura di Simone Del Nero alla Lavagnese è già finita e la società è subita corsa ai ripari per trovare un nuovo responsabile del settore gioavnile. Questa la nota in cui la società comunica il cambio: "La Usd Lavagnese 1919 comunica che per motivi personali Simone Del Nero ha declinato l'incarico di Responsabile del Settore Giovanile. Nonostante le tempistiche la proprietà non é rimasta a guardare e ha concordato l'incarico di Responsabile del Settore Giovanile bianconero con una figura conosciuta e apprezzata da tutto il mondo calcistico ligure, Walter Noris.

Ex calciatore dilettante Noris ha conseguito il diploma di laurea ISEF ed é allenatore di base dal 1999, ha esercitato presso il Genoa Cfc nella categoria Esordienti, é stato Responsabile provinciale dell'Attività Scolastica FIGC/SGS dal 1996 al 1999, dal 1999 al 2021 é stato Responsabile Regionale FIGC/SGS per l'Attività di Base, nella stagione 2021/2022 é stato Responsabile per la Preparazione Atletica degli arbitri CAN A/B - CAN PRO per il polo di Genova, mentre nella passata stagione ha svolto l'incarico di Responsabile Tecnico del Centro Federale Territoriale FIGC di Recco.

Inoltre Noris é docente e tutor nei corsi CONI, FIGC, UEFA B e UEFA C, docente negli aggiornamenti tecnici dell'AIAC, docente nei corsi di aggiornamento degli insegnanti di educazione fisica e docente nei corsi per Tecnici e Dirigenti Grassroots level E.

A Walter, già oggi sul campo, la Società augura un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni con il settore giovanile bianconero.

Contestualmente alla designazione del Responsabile del settore giovanile, un'altra figura di grande importanza é stata inserita nell'organigramma della Lavagnese per la stagione in corso, Germano Lambruschini avrà infatti l'incarico di Responsabile Operativo, ovvero si occuperà del coordinamento e dell'ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali della società sportiva per renderle più efficaci e funzionali agli obbiettivi societari.