Gran colpo di mercato della Lavagnese che rinforza il centrocampo con Andrea Marianelli, un profilo di altissimo livello con esperienza in settori giovanili importanti e oltre 30 presenze in Serie C.

L'ufficialità è arrivata oggi con questa nota: "La Società comunica di aver trovato l'accordo per usufruire delle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Marianelli.

Andrea, nato il 14 agosto 2001 a Pisa, è un centrocampista centrale di grande talento che vanta già importanti esperienze anche tra i professionisti.

Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ha poi disputato due buoni campionati con la Primavera dello Spezia collezionando con gli aquilotti 41 presenze e 15 reti.

Tra i grandi 25 presenze e 9 gol in D con il Sestri Levante, 19 presenze in C con il Pontedera, 34 presenze e 3 reti in D con il Gladiator e nell'ultima stagione 32 presenze e 1 gol in D con il San Donato Tavarnelle.

La Società, certa di aver fatto un acquisto di grande spessore, augura ad Andrea una stagione ricca di soddisfazioni".