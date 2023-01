La Sampdoria Women vola ai quarti di Coppa Italia

Successo netto 3-0 per la Sampdoria Women in Coppa Italia sul campo del San Marino Academy e passaggio ai quarti di finale grazie al primo posto nel girone A. Missione compiuta per la squadra di Cincotta che, nonostante le assenze, regola con un gol nel primo tempo e due nel secondo le avversarie tornando al vittoria e passando il turno nella seconda competizione più importante del calcio femminile italiano.

La cronaca di San Marino Academy-Sampdoria Women

Ci mette poco la Samp a prendere le misure all'avversario, dopo un avvio un po' imballato è Seghir al 15' ad avere subito una buona occasione, ma il vantaggio arriva solo al 27' con Pisani che è brava a ribadire in rete la conclusione respinta dal portiere avversario.

Nella ripresa il dominio è totale, Seghir colpisce subito la traversa, al 245' Baldi è più precisa e segna lo 0-2 su assist di Cuschieri. Vittoria in ghiaccio ora per le blucerchiate che nel finale segnano anche il tris con un colpo di testa di Re.

Il tabellino di San Marino Academy-Sampdoria Women

San Marino Academy-Sampdoria Women 0-3

Reti: p.t. 27? Pisani; s.t. 24? Baldi, 35? Re.



San Marino Academy (4-3-3): Olivieri; Montalti, Larenza, Gallina, Micciarelli; Bertolotti (20? s.t. Pirini), Brambilla (35? s.t. Accornero), Bolognini (20? Prinzivalli); Menin (14? s.t. Menin), Barbieri, Baldini (14? s.t. Tamburini).

A disposizione: Montanari, Amaduzzi, Marengoni.

Allenatore: Domenichetti.



Sampdoria (4-5-1): Fabiano (1? s.t. Odden); Battistini (1? s.t. Marenco), Panzeri, Pisani, Oliviero; Seghir, Re, ?on? (14? s.t. Prugna), Fallico, Baldi (25? s.t. Cuschieri); Tarenzi (28? s.t. De Rita).

A disposizione: Brunelli, Taleb, Regazzoli.

Allenatore: Cincotta.



Arbitro: Zoppi di Firenze

Assistenti: Di Bernardino e D?Orazio di Teramo

Note: recupero 1? p.t. e 4? s.t.; terreno di gioco in sintetico.