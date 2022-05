La Sammargheritese batte il Serra Riccò in una giostra del gol

Sette gol e tanto spettacolo nella finale per il terzo posto del campionato di Promozione in cui si sono affrontate Sammargheritese e Serra Riccò, le due squadre sconfitte in semifinale. La squadra di Santa Margherita ha vinto 4-3 meritandosi così la terza piazza nella classifica degli eventuali ripescaggi in Eccellenza.

La gara è un turbine di emozioni con il Serra Riccò che passa in vantaggio con Traverso e il suo tiro perfetto sul secondo palo. Il pari è merito di Amandolesi che poi segna anche la doppietta personale e ribalta il risultato. Il primo tempo però non finisce di stupire e la Sammargheritese firma anche il tris questa volta con Battaglia. Il Serra però non ci sta e con bomber Lobascio accorcia le distanze proprio al tramonto della prima frazione su calcio di rigore.

Nella ripresa altro tiro dal dischetto che viene trasformato da Battaglia per il 4-2, ma non è ancora finita perché il giovane Cavallet nel finale prova a riaccendere le speranze del Serra Riccò a respingere in rete il pallone parato in precedenza da Barre. Non c'è però più tempo, lo show è finito, vince la Sammargheritese.