La Praese vola in finale playoff, Serra Riccò al tappeto

E'la Praese la finalista dei playoff di Promozione nel girone A. La squadra del ponente di Genova oggi ha battuto 1-0 il Serra Riccò meritandosi il passaggio del turno. Domenica prossima in campo neutro il match contro il Golfo Paradiso.

La sfida di oggi inizia subito con gli ospiti vicino al vantaggio ma Bulgarelli nega la gioia della rete a Gaggero. Risponde subito dopo il Serra ma Piccaretta spara alto da ottima posizione. si va così al riposo sullo 0-0, nella ripresa però sono fuochi d'artifcio.

Dopo un'ora di gioco la Praese resta in dieci per l'espulsione di Spallarossa, ma anche in dieci è proprio la squadra biancoverde ad avere l'occasione giusta con Bruzzone, ma Bulgarelli salva ancora. All'83' l'episodio decisivo, l'arbitro assegna un rigore alla Praese e poi espelle Robotti, torna così la parità numerica. Morando si presenta dal dischetto e spiazza il portiere. La festa è pronta a partire anche se il Serra Riccò prova a pareggiare fino all'ultimo e all'85' ci va vicinissimo con il colpo di testa di Lobascio respinto sulla linea da un difensore. Finisce però 1-0, la Praese va avanti, il Serra RIccò dice addio ai sogni di gloria.