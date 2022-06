Nuovo vicepresidente alla Lavagnese

Dopo la retrocessione dalla Serie D all'Eccellenza, la Lavagnese continua la sua rivoluzione interna. Cambiano tutte le figure centrali, dal'allenatore agli uomini mercato e adesso c'è anche un nuovo ingresso in società. A comunicarlo è la stessa società con una nota ufficiale:

!La Società USD Lavagnese 1919 comunica l'ingresso nell'organigramma societario in qualità di Vicepresidente di Antonio Verrini che affiancherà il Presidente Stefano Compagnoni e il Presidente Onorario Giorgio Compagnoni.

Antonio, ex difensore di buon livello con le maglie di Borgorosso Arenzano, Aquanera Comollo Novi, Vado e Rapallo di cui é stato anche capitano, é figlio di Maurizio Verrini storico e indimenticato presidente del RapalloRivarolese.

"E' un onore per me entrare a far parte di una società così prestigiosa, ringrazio il Presidente Stefano Compagnoni e tutto l'organigramma per avermi accolto, spero di poter contribuire a raggiungere grandi obiettivi e a toglierci tante soddisfazioni insieme" queste le parole del neo Vicepresidente del team di via Riboli.