La Lavagnese già retrocessa fa visita all'Asti

Squadra in casa

Squadra in casa Asti

La Lavagnese fa visita all'Asti nella penultima giornata del girone A di Serie D. I bianconeri nonostante il terzultimo posto sono già retrocessi matematicamente. La regola infatti dice che se ci sono almeno otto punti di distanza dalla quindicesima non si possono disputare i playout, e così sarà perché i liguri hanno trenta punti mentre l'Asti ne ha 44 e quindi il gap non può essere colmato.

Sarà così la sfida dell'onore per la compagine bianconera che aveva creduto e non poco nella rimonta dopo un ultimo mese con due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, risultati di buon livello che però non sono bastati.

Ironia della sorte, la prossima sfida sarà proprio contro l'Asti che invece ha ancora tutto da giocarsi nei prossimi novanta minuti. I piemontesi sono infatti quindicesimi con 44 punti e possono ancora evitare i playout. Devono però vincere e sperare che il Ligorna, a quota 46 non riesca a battere il Pont Donnaz per provare il sorpasso in classifica. Insomma sarà una gara tra avversari con obiettivi diversi, e con i padroni di casa che vengono da cinque risultati utili consecutivi.

Asti - Lavagnese sarà diretta Signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione AIA di Molfetta. Ad assistere il fischietto pugliese saranno il Signor Domenico Luccisano della sezione AIA di Taurianova e il Signor Simone Conforti della sezione AIA di Salerno.