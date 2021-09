La Lavagnese batte un altro colpo in difesa

Continua la campagna acquisti della Lavagnese che questa volta annuncia un colpo giovane in difesa.

Si chiama, è un terzino sinistro classe 2022 e da qualche ora è un nuovo giocatore della Lavagnese. Il club lo ha anunciato sul proprio sito ufficiale con questa nota: “Ancora un giovane promettente a rafforzare il bunker difensivo bianconero, ha infatti firmato nel pomeriggio Fabio Luigi Bertoletti, terzino sinistro classe 2002. Fabio, scuola Novara, dopo essere giunto al settore giovanile azzurro ha vestito nella scorsa stagione le maglie di Castellanzese, Scandicci e Rimini. A lui la Società augura di trovare serenità e costanza per un rendimento che gratifichi i propri sacrifici e quelli dell'intera squadra”.

Bertoletti si aggiunge così alla batteria di difensori agli ordini di Fasano che al momento ha undici effettivi in rosa per il pachetto arretrato. Un reparto che punta forte sui giovani, visto che i più esperti del gruppo sono i classe 1998 Luca Casagrande e Alessio Tissone, arrivato dal Vado dopo un campionato da ben 33 presenze in Serie D l’anno scorso.

L’unico altro elemento non millenials in rosa è Giacomo Bacigalupo, nato nel 1999 e cardine della squadra già nella passata stagione. Bertoletti troverà al suo fianco una folta schiera di 2002 come lui, sono Andrea Amerise, Alessandro Deri e Mattia Guglielmi. Tre i 2003, Ennis Orvieto appena arrivato a Lavagna dopo le esperienze nelle giovanili di Genoa e Virtus Entellla, Davide Profumo, Manuel Scorza e Gianmarco Sommovigo.

Domani giornata importante per la Lavagnese e tutti i club di Serie D, verranno infatti decisi i gironi e quindi le avversarie della stagione dei bianconeri e non solo.