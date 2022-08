L'Entella saluta Magrassi, giocherà in serie B

Andrea Magrassi non è più un giocatore dell'Entella. Dopo alcune trattative abbozzata ma sfumate è stato il Cittadella a vincere la corsa per l'attaccante della Virtus come comunica la società sul proprio sito ufficiale: La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Cittadella per il trasferimento a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Magrassi. Ad Andrea un in bocca al lupo per la suo nuova avventura da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella.

Il centravanti lascia ma l'attacco dell'Entella rimane di altissimo livello. La società ha eretto un muro attorno a Merkaj, che come promesso, è rimasto nonostante i tanti club di Serie B che lo hanno corteggiato durante l'estate. Al suo fianco è arrivato il bomber Zamparo, vero e proprio colpaccio della società ligure. Volpe giocherà ancora con l 4-3-1-2 e le alternative alla coppa titolare non mancano visto che in rosa c'è anche il giovane Alessandro Fagioli, senza dimenticare che possono fare la seconda punta anche Morosini e Capello. Insomma un reparto offesivo di tutto rispetto per dare l'assalto alla promozione.