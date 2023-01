Sampdoria Women travolta dalla Juventus

Squadra in casa

Squadra in casa Juventus Women

Troppo forte la Juventus per la Sampdoria. Il verdetto della gara di oggi in Serie A femminile è un 5-0 che non lascia dubbi sull'enorme gap tra le due squadre, confermato anche dalla classifica che ora vede le bianconere seconde e le blucerchiate penultime.

Per La Sampdoria è la settima sconfitta di fila in campionato, una crisi infinita, un trend che è stato impossibile invertire di fronte alla squadra dei record bianconeri capace di vincere cinque scudetti di fila.

La cronaca di Juventus Women-Sampdoria Women 5-0

La sfida parte subito male per le ospiti che dopo appena due minuti sono sotto: Odden ci mette una pezza su un diagonale di Beerensteyn ma nulla può sulla ribattuta di Girelli. La Juventus continua a premere e al 18′ raddoppia con Cantore che raccoglie un lungo lancio di Gama e con un lob supera l’estremo doriano. Ad inizio ripresa, al 10′, Girelli archivia anzitempo la pratica con un colpo di testa da pochi passi. Successivamente trovano la gioia del gol Caruso, che al 18′ con un diagonale infila Odden, e ancora Girelli che due minuti dopo sfrutta un errato disimpegno del portiere blucerchiato e realizza così una tripletta.

Tabellino Juventus Women-Sampdoria Women 5-0

Reti: p.t. 2′ Girelli, 18′ Cantore; s.t. 10′ e 20′ Girelli, 18′ Caruso.

Juventus (3-4-3): Aprile; Gama, Sembrant (1′ s.t. Salvai), Rosucci; Lenzini (18′ s.t. Pfattner), Caruso (18′ s.t. Cernoia), Pedersen, Boattin; Beerensteyn, Girelli (35′ s.t. Duljian), Cantore (35′ s.t. Nystrom).

A disposizione: Forcinella, Lundorf, Grosso, Bonfantini.

Allenatore: Montemurro.

Sampdoria (4-3-3): Odden; De Rita (28′ s.t. Seghir), Pettenuzzo, Pisani, Giordano; Prugna (18′ s.t. Regazzoli), Re (38′ s.t. ?on?), Fallico; Cuschieri (18′ s.t. Panzeri), Tarenzi (18′ s.t. Lopez), Cedeño.

A disposizione: Tampieri, Fabiano, Battistini, Taleb.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Assistenti: Pinna di Oristano e Carella dell’Aquila.

Quarto ufficiale: Saffioti di Como.

Note: recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 400 circa; terreno di gioco in buone condizioni.