Juventus-Sampdoria, probabili formazioni: D'Aversa conferma Quagliarella e Caputo

Terza gara in una settimana in Serie A. Domenica 26 settembre alle ore 12.30 si gioca Juventus-Sampdoria, match valido per la sesta giornata di campionato. Blucerchiati che cercano riscatto dopo aver perso 4-0 contro il Napoli, bianconeri che invece dopo una pessima partenza hanno rialzato la testa e conquistato la prima vittoria contro lo Spezia, 3-2 al termine di un match ricco di capovolgimenti di fronte.

QUI JUVENTUS. Non è al meglio Chiesa, ma dovrebbe stringere i denti ed essere titolare, sull'altra fascia potrebbe avere una chance dal 1' Bernardeschi mentre in porta spazio a Perin con Szczesny non perfetto in queste prime gare della stagione. Tra i ballottaggi da sciogliere Dybala in vantaggio su Kulusevski e Bentancur su Rabiot.

QUI SAMPDORIA. Torregrossa scalpita sul fronte offensivo e insidia Caputo, D'Aversa sembra però intenzionato a confermare la coppia titolare anche per il terzo impegno in una settimana considerando che l'ex Brescia non sembra ancora al top della condizione. A centrocampo Ekdal dovrebbe rilevare Silva mentre in difesa chance per Ferrari con un possibile turno di riposo per Yoshida o Colley. Depaoli, infine, insidia Bereszynski: il polacco rimane però in leggero vantaggio.

Probabili formazioni Juventus-Sampdoria

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Augello, Colley, Ferrari, Bereszynski; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Candreva; Quagliarella, Caputo. Alll. D'Aversa.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Calcio d'inizio: domenica 26 settembre, ore 12.30

Dove vederla: DAZN, Sky e Now Tv