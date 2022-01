Juventus-Sampdoria, probabili formazioni Coppa Italia: in attesa di Giampaolo c'è Tufano

D'Aversa è già il passato (ufficializzato l'esonero in mattinata), ma in attesa di un futuro che dovrebbe essere targato Marco Giampaolo c'è un presente da affrontare. Martedì 18 gennaio 2022, alle ore 21:00, si gioca infatti Juventus-Sampdoria, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che sarà probabilmente affrontata con il tecnico della Primavera Felice Tufano in panchina. Il match mette in palio un pass per i quarti di finale contro la vincente di Sassuolo-Cagliari.

QUI JUVENTUS. Possibile turn over per Allegri che dovrebbe rilanciare Perin in porta e Rugani in difesa (squalificato De Ligt, out Bonucci). Chance a centrocampo per Rabiot e Locatelli e scelte abbastanza obbligate in attacco con Dybala e Morata.

QUI SAMPDORIA. Probabilmente Tufano proporrà un 4-4-2 nel segno della continuità, ma con un po' di turn over. Dopo l'esordio a gara iniziata contro il Torino potrebbe trovare spazio Conti dal primo minuto nella linea difensiva dove potrebbe rivedersi anche Murru con Chabot e Dragusin al centro. In mezzo al campo potrebbero trovare spazio Ekdal e Yepes (o Vieira, recuperato dopo il lungo infortunio) mentre in attacco Torregrossa reclama spazio. Out Quagliarella, nuovamente alle prese con un problema fisico.

Probabili formazioni Juventus-Sampdoria Coppa Italia

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Conti, Dragusin, Chabot, Murru; Candreva, Yepes, Ekdal, Ciervo; Gabbiadini, Torregrossa. All. Tufano.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Calcio d'inizio: martedì 18 gennaio, ore 21.

Dove vederla: Canale 5.