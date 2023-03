Juventus-Sampdoria 4-2: blucerchiati a testa alta, dubbi sul secondo goal di Rabiot

Buona prova della Sampdoria che esce a testa alta dalla sfida contro la Juventus e recrimina per l'episodio che condanna alla sconfitta 4-2. Nel primo tempo Gabbiadini spreca due ottimi palloni nei primi 10 minuti e la Vecchia Signora punisce i blucerchiati con il doppio vantaggio firmato da Bremer e Rabiot su sviluppi di calcio d'angolo. Grande reazione dei ragazzi di Stankovic che tra 31' e 32' riacciuffano il pareggio con Augello e Djuricic e chiudono il primo tempo in attacco. Nella ripresa l'episodio chiave del match arriva al 64': Rabiot trova la doppietta, ma il goal sembra viziato da un tocco di mano, check con la sala var che non richiama il direttore di gara al monitor. A nostro giudizio il goal non era valido. Pochi minuti dopo occasione per l'allungo bianconero, ma Vlahovic fallisce un calcio di rigore calciando sul palo e la Samp rimane in gara. La voglia non manca, ma le occasioni latitano e nel recupero Soulé fissa il 4-2.

Juventus-Sampdoria 4-2, la cronaca

Pronti-via ed è il solito film: doppia occasione per Gabbiadini che prima a tu per tu incrocia troppo e conclude sul fondo e poi non vede Djuricic libero e prova la soluzione personale dalla distanza con una telefonata a Perin. Nemmeno a dirlo e, alla prima occasione, passano i bianconeri. Calcio d'angolo di Kostic e incornata di Bremer che anticipa Amione e supera Turk. Goal fotocopia al 26', questa volta l'assist è di Miretti e il colpo di testa di Rabiot. Game over? No, perché la Sampdoria è ferita, ma reagisce da grande squadra e, tra 31' e 32', riprende il match. Leris prova l'apertura, palla deviata da Danilo che arriva ad Augello, il numero 3 anticipa De Sciglio, si coordina alla perfezione e insacca da dentro l'area. Sulle ali dell'entusiasmo i blucerchiati, Zanoli è un trattore, scappa sulla destra e mette in mezzo per Djuricic, bravissimo a infilare il portiere agguantando il 2-2. Nel finale di tempo reclama Vlahovic per un contatto in area con Turk, ma la squadra di Stankovic chiude in attacco, galvanizzata dalla rimonta.

Nella ripresa la Samp regge bene fino al 64' quando torna in vantaggio la Juventus al termina di un'azione molto dubbia. Imbucata di Fagioli per Rabiot che controlla e supera Turk, dubbi sul tocco del francese che sembra con il braccio. L'arbitro consulta il var e convalida. Passano un paio di minuti e i bianconeri hanno l'occasione per allungare: sgasata di Cuadrado che viene agganciato in area da Augello, il direttore concede il penalty, Vlahovic spiazza Tutk ma colpisce il palo, poi termina alta anche la ribattuta di Rabiot. La formazione di Stankovic rimane in partita, ma è la Juventus a spingere alla ricerca del goal. Al 79' Soulè dal limite trova la respinta del portiere, poi palla a Vlahovic che in diagonale trova la deviazione in corner di Amione. All'81' gran tiro di Cuadrado che Turk devia sulla traversa, all'88' spunto di Leris per Jesè e scarico per Malagrida che trova la parata di Perin, l'arbitro ferma però tutto per fuorigioco. Nel recupero chiude i conti Soulé di testa raccogliendo la respinta della traversa su un primo tentativo di Vlahovic.

Tabellino e voti Juventus-Sampdoria 4-2

Reti: 11' Bremer, 26' Rabiot, 31' Augello, 32' Djuricic, 64' Rabiot, 93' Soulé

Juventus (3-5-1-1): Perin 6; Bremer 6.5 (84' Rugani sv), Bonucci 5 (46' Cuadrado 6.5), Danilo 6; De Sciglio 5 (87' Gatti sv), Fagioli 6.5, Barrenechea 5 (46' Locatelli 6), Rabiot 7, Kostic 6.5; Miretti 6.5 (72' Soulè 7); Vlahovic 4. All. Allegri

Sampdoria (3-4-2-1): Turk 5 ; Gunter 5.5, Nuytinck 6 (75' Paoletti sv), Amione 5.5; Zanoli 6.5, Winks 6, Rincon 6 (82' Malagrida sv), Augello 6 (72' Murru 6); Leris 6.5, Djuricic 6.5 (72' Jesé 5.5); Gabbiadini 4.5. All. Stankovic

Arbitro: Prontera di Bologna.

Note: ammoniti Rincon e Fagioli. Al 67' Vlahovic fallisce un calcio di rigore.